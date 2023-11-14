Больницы в Литве ограничивают посещение пациентов

"Это внеочередная ситуация, но мы думали, что такое возможно", – сказала телеканалу LNK глава терапевтического отделения Аушра Марциёнене. Пока это временное решение.
"После ноябрьских выходных, когда у всех было больше времени, люди больше общались, в больнице произошла вспышка заболеваний, это коснулось нескольких отделений. Там, где больных было больше всего, мы ввели крайние меры, временно ограничили посещение", – сказала врач.
В отделении ежедневно фиксировали 3–4 случая коронавируса. По словам врача, больные люди значительно серьезнее переносят эту болезнь, ее последствия бывают более тяжелыми. Клиника сообщала, что даже не принимала новых пациентов.
"Мы должны были воздержаться от приема новых пациентов, поскольку у нас было лишь несколько отдельных мест, мы не могли госпитализировать людей в общие палаты", – сказала Марциёнене.
Меры предосторожности вводит и Паневежис. "Появилось ограничение на посещение пациентов одного отделения - реанимации и интенсивной терапии. Там самые тяжелые пациенты, поэтому, чтобы инфекция не распространялась, посещение больных запретили. Запрещено также посещение пациентов отделения COVID-19", – сказал заместитель главы Паневежской больницы Миндаугас Вайткус.
Близких к пациентам впускают лишь в крайних случаях, если настало время прощания с больным. "Это больной вопрос, мы понимаем и пациентов и их близких, которые хотят их навестить, а посещения - это часть лечения. Но, к сожалению, иногда приходится применять крайние меры", – сказал Вайткус.
Некоторые больницы вводят и другие ограничения, например, Аникщяйская.
В Каунасе больницы пока не планируют вводить ограничения.