Над крупными городами Литвы проходят учения вертолетов

 
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ФОТО: Zuma Press / Scanpix
С 30 октября по 19 ноября над большими городами Литвы проходят учения Литовской армии и Бундесвера, во время которых будут летать вертолеты, об этом уже сообщала Литовская армия. В понедельник вертолеты летали над Вильнюсом.

Полеты будут осуществляться надо всей Литвой, но чаще всего вертолеты будут видеть жители Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, вертолеты будут летать на небольшой высоте.

В понедельник во время учений литовские и немецкие военные будут учиться реагировать на конвенциональные и гибридные угрозы в столице и около нее, обеспечивать защиту критической инфраструктуры.

Во время учений будут штурмовать важный объект инфраструктуры, в котором якобы находятся враги.

Германия в Литве возглавляет международный батальон НАТО.

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