На возмещение ущерба от ливней в Западной Литве уже зарезервировано почти 90 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
По данным страховой компании Lietuvos draudimas, сумма ущерба, нанесенного ноябрьской нормой осадков, выпавшей в Западной Литве на минувшей неделе, уже достигла почти 90 тыс. евро.

По словам руководителя Центра по обслуживанию клиентов Lietuvos draudimas Мантаса Норкуса, нанесенный дождем ущерб еще подсчитывается, однако скорее всего, сумма возмещения убытков увеличится и превысит 100 тыс. евро.

"Из-за ливня и наводнения больше всего пострадало имущество в Клайпедском, Кретингском районах и городе Клайпеде. Пострадали также жители города Паланги, Таурагского и Тельшяйского районов", – комментирует М. Норкус.

По словам страхового эксперта, наибольшее количество потерь зафиксировано у жителей, но, судя по суммам, почти аналогичные убытки понес и бизнес.

"Преобладают два типа ущерба: вода прошла через ограждающие конструкции здания, затопило помещения и подвалы. Хотя больше всего пострадало жилье, потери из-за этого ливня зафиксированы и в транспорте", – говорит М. Норкус.

Эксперт Lietuvos draudimas говорит, что стихийные бедствия подобного рода в очередной раз свидетельствуют о необходимости проверять, нет ли трещин в зданиях и на их крышах, герметичны ли водосточные трубы и дренажная система.

Специалист советует пострадавшим в первую очередь обращаться в аварийные службы, поторопиться защитить имущество. Если есть возможность – сокращать ущерб. Затем сфотографировать повреждения и обратиться в страховую компанию.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии