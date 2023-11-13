На возмещение ущерба от ливней в Западной Литве уже зарезервировано почти 90 000 евро

По словам руководителя Центра по обслуживанию клиентов Lietuvos draudimas Мантаса Норкуса, нанесенный дождем ущерб еще подсчитывается, однако скорее всего, сумма возмещения убытков увеличится и превысит 100 тыс. евро.

"Из-за ливня и наводнения больше всего пострадало имущество в Клайпедском, Кретингском районах и городе Клайпеде. Пострадали также жители города Паланги, Таурагского и Тельшяйского районов", – комментирует М. Норкус.

По словам страхового эксперта, наибольшее количество потерь зафиксировано у жителей, но, судя по суммам, почти аналогичные убытки понес и бизнес.

"Преобладают два типа ущерба: вода прошла через ограждающие конструкции здания, затопило помещения и подвалы. Хотя больше всего пострадало жилье, потери из-за этого ливня зафиксированы и в транспорте", – говорит М. Норкус.