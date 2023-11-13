Эфир Delfi c Иваном Вырыпаевым: спектакль в Вильнюсе, новые проекты, театр, зритель и цензура в РФ

 
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21 ноября в Вильнюсе пройдет поэтический спектакль "Мир красивых бабочек" режиссера, драматурга и сценариста Ивана Вырыпаева. Стихи исполняет сам автор, а также его жена, звезда польского театра и кино Каролина Грушко. В этом выпуске с самим Иваном Вырыпаевым мы поговорим о спектакле и других проектах режиссера, о последних запретительных трендах внутри России, о современном российском театре и его зрителе в условиях военной цензуры и о многом другом.

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