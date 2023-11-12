Вместе против автократов: как беларусы и литовцы рука об руку сражаются за свободу и демократию

Многие наши художники, писатели и мыслители говорили на одном и том же языке – языке сопротивления и надежды, который продолжает вдохновлять нас и сегодня.

Наша дружба длится уже столетия. У нас много общего: от схожей кухни и народных традиций до национальных героев, таких как Константинас Калинаускас, он же – Кастусь Каліноўскі. Их наследие продолжает жить в нашем свободолюбии, нашей непоколебимой решимости сделать обе наши страны свободными. Только в условиях свободы уникальная идентичность каждого из наших народов может по-настоящему развиваться.

Мы связаны гораздо сильнее, нежели простой географической близостью и общей историей. Мы глубоко понимаем проблемы и мечты друг друга и осознаем, что наши судьбы неразрывно связаны.

В ситуации, когда Россия ведёт свою империалистическую войну против Украины и гибридную агрессию против демократических стран по всему миру, а режим Лукашенко продолжает угнетать беларусский народ и поддерживать российскую военную агрессию, единство наших стран и народов — свободолюбивых беларусов и литовцев — становится важнее, чем когда-либо.

Беларусы проявили невероятное мужество, когда вышли на улицы, чтобы потребовать соблюдения своих прав. Они рисковали всем, включая свою жизнь и личную свободу, ради демократического будущего своей страны. Это напоминает путь к независимости, пройденный Литвой более трёх десятилетий назад. Но Литве тогда удалось вернуть и защитить свою свободу, в то время как беларусский народ все еще борется – и ему нужна поддержка со стороны демократического мира.

То, что Литва так непоколебимо поддерживает демократическую Беларусь, показывает не только добрососедскую волю, но и глубокую приверженность Литвы всеобщим принципам демократии, свободы и верховенства закона.

Литовское государство и весь народ Литвы поддержали беларусов и после событий 2020 года. Они спасли тысячи людей, вынужденных бежать из Беларуси от масштабного террора, невиданного со времен сталинизма.

Когда в 1991 году литовцы вышли защищать от советских танков вновь обретенную свободу, среди защитников литовского парламента были и беларусы. А литовцы всегда – и в самые трудные моменты истории – поддерживали народ Беларуси .

Литовцы прекрасно знают, почему нельзя уравнивать между собой диктатора Лукашенко и свободолюбивый народ Беларуси. Не зря тысячи беларусов, вынужденных бежать из своей страны из-за усиливающихся репрессий, нашли новый дом именно в Литве .

Режим Лукашенко не только уничтожает независимые СМИ и гражданское общество, но и пытается растворить Беларусь в "русском мире", искоренить саму идентичность беларусов. Режим пытается уничтожить все, что связывает Беларусь с Европой. Литовцам такая насильственная "русификация" очень знакома по болезненному опыту оккупации Российской империей.

Более 60 тысяч беларусов подверглись политически мотивированным задержаниям; даже сейчас по политическим мотивам каждый день арестовывают по 15-20 человек, а за решеткой остаются не менее 1500 политических заключенных, многие из которых подвергаются пыткам со стороны режима.

С помощью насилия мирный протест вытеснили с беларуских улиц, а режим Лукашенко, вопреки воле мирного и свободолюбивого народа Беларуси, втянул страну в незаконную и неоправданную войну. Именно сейчас, как никогда, народу Беларуси нужно, чтобы его видели и слышали, чтобы о нем помнили.

Режим Лукашенко с помощью провокаций и ложных заявлений пытается разделить нас, но мы не позволим ему этого сделать. Литва и литовцы будут продолжать поддерживать беларусов в их борьбе за свободу. Ведь мы вместе защищали свободу Литвы в январе 1991 года. Ведь литовцы и беларусы вместе выступали за свободную Беларусь после августа 2020 года. Ведь литовцы, поляки, русские, евреи, украинцы и беларусы в Литве вместе выступили в поддержку Украины 24 февраля 2022 года и будут продолжать поддерживать Украину до ее – и нашей – победы.

То, что Литва так неустанно поддерживает гражданское общество Беларуси и противостоит ее авторитарному режиму, показывает, насколько наши страны готовы способствовать процветанию и независимости друг друга.

Мы не просто соседи, которые по отдельности защищают свои страны. Мы партнеры, и мы стремимся к будущему, в котором наши страны будут развиваться в условиях мира, безопасности и взаимного уважения.