В Литве официально началась избирательная кампания по выборам президента

Согласно кодексу выборов, участниками кампании обязаны регистрироваться и политические партии, которые намерены выдвигать своих кандидатов на президентских выборах. А также – физические лица, у которых есть право на то, чтобы самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы страны.
Перед регистрацией у всех участников политической кампании должен быть открыт счет, который будут использовать во время политической кампании, заключен договор с казначеем кампании (если регистрируется партия или человек, планирующий выдвинуть свою кандидатуру).