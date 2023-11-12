В Литве официально началась избирательная кампания по выборам президента

Согласно кодексу выборов, участниками кампании обязаны регистрироваться и политические партии, которые намерены выдвигать своих кандидатов на президентских выборах. А также – физические лица, у которых есть право на то, чтобы самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы страны.