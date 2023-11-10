В Клайпедском районе фиксируется стихийный подъем уровня воды

"В Клайпедском районе постоянно следят за уровнем воды, он то повышается, то понижается. По пятничным данным, уровень воды в Минии около Прекуле достиг 570 см, это стихийный подъем уровня воды", – сообщают представители муниципалитета.
"Ситуация сложная не только из-за большого количества осадков, повышения уровня воды, но и из-за того, что в некоторых местах из-за строительства была разрушена мелиоративная система, закопаны мелиоративные каналы, около частных домов не оборудованы дождевые канализации, поэтому воде некуда стекать", – сообщает муниципалитет.
Сейчас компания Klaipėdos rajono energija прочищает забитые дождевые канализации с помощью специальной машины (есть лишь одна такая машина),бригада в эти дни работает допоздна.
Специалистам помогает Клайпедская служба пожарной безопасности и спасения. Специалисты следят за уровнем воды.
Жителей просят позаботиться о своей безопасности и безопасности своих близких, в критических случаях следует звонить по номеру 112. Если требуется иная помощь, жителям рекомендуется обращаться в староство.
Напомним, что в Кретингском районе наводнение началось во вторник после обеда, когда за день выпало месячное количество осадков.
В пятницу сообщалось, что наводнение в Кретинге, Картяне и Клайпеде идет на спад.
Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус сказал, что ситуация стабилизировалась в четверг после обеда.