В Португалии в марте пройдут досрочные парламентские выборы

Решение о роспуске парламента и досрочных выборах ди Соуза принял после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом - совещательным органом при президенте. По его словам, он хочет внести "большую ясность" и задать "энергичное направление" правительству, "вернув слово народу" посредством выборов.

Во вторник, 7 ноября, Антониу Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, заявил спустя несколько часов после обысков в его резиденции, что "в сложившихся обстоятельствах" подал заявление о своей отставке президенту республики.

Ранее в этот же день местные СМИ сообщили о масштабных обысках, которые полиция проводила не только в резиденции Кошты, но и в министерствах инфраструктуры и окружающей среды, а также в других зданиях. Всего, по данным СМИ, обыскам подверглись около 40 помещений. Кроме того, были задержаны пять человек, в том числе руководитель администрации Кошты Витор Эшкариа, мэр города Синиш и несколько бизнесменов. Португальская прокуратура подтвердила эту информацию.