Кулеба о переговорах с Россией: с 2014 года их было 200 раундов

 
bbcrussian.com
Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba
Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba
ФОТО: Scanpix / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призывы некоторых западных политиков начать переговоры с Россией.

«Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо неосведомлены, либо введены в заблуждение, либо они встают на сторону России и хотят, чтобы Путин сделал паузу перед еще большей агрессией», — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Мы не должны и не попадем в эту ловушку», — добавил Кулеба. По его словам, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, и после начала конфликта в Донбассе было проведено 200 раундов переговоров с Россией.

По информации американских СМИ, некоторые американские и европейские чиновники начали поднимать вопрос о возможности проведения мирных переговоров с Россией.

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