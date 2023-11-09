В Вильнюсе проходит третий Форум будущего демократии

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В четверг и пятницу в столице Литвы проходит третий Форум будущего демократии, где сообщество сторонников демократии обсудит самые большие вызовы, стоящие перед демократией на данный момент, и возможные действия по противодействию растущему давлению со стороны авторитарных режимов, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

"(...) Литва носит имя защитницы демократических сил. Это фундамент, на котором построена наша собственная нация. Это ценности, в которые мы верим и которым привержены. Поэтому формирование единого сообщества демократий, сплоченность и координация действий важны как никогда", - говорит министр иностранных дел Г. Ландсбергис.

Министерство указывает, что участники форума обсудят, как расширить возможности активистов демократии, правозащитников и независимых журналистов как внутри, так и за пределами своих стран, а также защитить их от репрессий со стороны авторитарных режимов.

Планируется, что участники прибудут почти из пятидесяти стран, представляющих разные регионы мира. К Форуму также присоединятся участники Всемирного конгресса свободы, который проходит в Вильнюсе переде Форумом будущего демократии. В этом году конгресс собрал более 300 активистов демократии. Форум пройдет в соответствии с правилами "Chatham House".

На прошлогоднем Саммите за демократию, организованном президентом США Джо Байденом, Литва пообещала мобилизовать сторонников демократии для противостояния авторитаризму.

С этой целью Литва собрала рабочую группу единомышленников (так называемую когорту) совместно с неправительственными организациями "Freedom House" (США) и "Alliance of Democracies" (Дания).

Форум будущего демократии является одним из средств реализации цели, поставленной в программе XVIII Правительства – укрепления роли Литвы как центра развития свободы и демократии.

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