В Вильнюсе проходит третий Форум будущего демократии

"(...) Литва носит имя защитницы демократических сил. Это фундамент, на котором построена наша собственная нация. Это ценности, в которые мы верим и которым привержены. Поэтому формирование единого сообщества демократий, сплоченность и координация действий важны как никогда", - говорит министр иностранных дел Г. Ландсбергис.

Министерство указывает, что участники форума обсудят, как расширить возможности активистов демократии, правозащитников и независимых журналистов как внутри, так и за пределами своих стран, а также защитить их от репрессий со стороны авторитарных режимов.

Планируется, что участники прибудут почти из пятидесяти стран, представляющих разные регионы мира. К Форуму также присоединятся участники Всемирного конгресса свободы, который проходит в Вильнюсе переде Форумом будущего демократии. В этом году конгресс собрал более 300 активистов демократии. Форум пройдет в соответствии с правилами "Chatham House".