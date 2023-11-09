В Литве льготу для ресторанов и кафе хотят продлить до 2026 года

 
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Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Староста парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Аушрине Норкене от имени группы парламентариев в четверг в Сейм намерена представить поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предлагая на три года, до 31 декабря 2026 года, продлить 9-процентную льготную ставку НДС для ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания .

Члены Сейма, подготовившие поправки к Закону о НДС, подчеркивают положительное влияние действующего с 1 июля 2021 г. 9-процетного льготного тарифа НДС на экономику Литвы.

"Предприятия общественного питания фиксировали постоянный реальный рост оборота, которого не было зафиксировано в других странах Балтии со стандартной ставкой НДС", - говорят представители оппозиции Сейма, подготовившие проект.

По их словам, финансовое моделирование показывает, что если бы ставка НДС в размере 9% была сохранена, оборот сектора в 2024 году достиг бы одного миллиарда евро, а количество сотрудников достигло бы 40 тыс. человек.

Представители парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Смешанной группы членов Сейма, зарегистрировавшие поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость, говорят, что после 31 декабря 2023 года без льгот по НДС для услуг общественного питания увеличится налоговая нагрузка, что не только будет сдерживать развитие сферы общественного питания, рост зарплат, но и, вероятно, окажет существенное влияние на количество банкротств.

Авторы поправки к Закону о НДС отмечают, что 23 из 27 стран Евросоюза применяют фиксированную льготную ставку НДС для предприятий общественного питания.

В Литве льготный тариф НДС в размере 9% применяется на услуги общественного питания, оказываемые ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями общественного питания, а также на еду на вынос, за исключением алкогольных напитков и услуг или частей услуг, связанных с алкогольными напитками, применяется на ограниченный период, т. е. до 31 декабря 2023 г.

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