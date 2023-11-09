Спецслужбы Израиля: в Бразилии предотвращен теракт "Хезболлы"

 
Радио Свобода
Libano „Hezbollah“
Libano „Hezbollah“
ФОТО: Scanpix
Израильская разведслужба "Моссад" совместно со спецслужбами Бразилии предотвратила готовившееся нападение на живущих в Бразилии евреев. Его, как утверждается, планировала ливанская проиранская группировка "Хезболла", находящаяся в открытом конфликте с Израилем.

Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Федеральная полиция Бразилии заявила, что по подозрению в терроризме в Сан-Паулу были арестованы два человека, - сообщает агентство Reuters. О "Хезболле" бразильская полиция в связи с арестами не упоминает, сама группировка пока не прокомментировала сообщения.

В заявлении "Моссад" выражается благодарность за совместную работу коллегам из Бразилии и других неназванных стран. В нём отмечается, что деятельность "Хезболлы" "направляет и финансирует" Иран.

В сообщении подчёркивается, что готовился теракт против "объектов, связанных с евреями и Израилем". Подробности не приводятся.

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