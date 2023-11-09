Коронавирус в Литве: 560 новых случаев

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 746 человек общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 343 564 случая. Сейчас болеют 8 164 человека. За сутки госпитализировано 25 человек. В больницах от коронавируса лечится 140 человек, 10 из них – в реанимации.