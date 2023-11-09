Зеленский: у Украины есть план продолжения наступления

У Украины есть "очень конкретный план" по возвращению своих территорий на следующий год, несмотря на затянувшееся контрнаступление в текущем году и отвлечение внимания Запада от российского вторжения из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "У нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление", - сообщил он, выступая в среду, 8 ноября, в режиме онлайн на проходящей в Нью-Йорке конференции Reuters Next.

По словам Зеленского, украинская армия попытается показать результаты и достичь успехов и до конца текущего года. "Но мы теряем людей каждый день. Это не шоу и фильм. Мы не хотим удивить всех на свете. Но нам нужно для себя попытаться не потерять ни один день", - подчеркнул он и указал, что не может разглашать детали плана на 2024 год.