Упразднен вид на жительство в Литве лидера "Единства"

"Единство" было против восстановления независимости Литвы и в 1990 г. штурмовало Верховный совет. Глава этой организации до сих пор жил в Вильнюсе, у него был постоянный вид на жительство.
Однако сейчас Департамент миграции решил упразднить этот документ.
"На том основании, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности и своими действиями поддерживает и распространяет российскую пропаганду, – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте. – Это можно увидеть, в публичном пространстве есть его заявления".
Весной Иванов в интервью LNK утверждал, что войны в Украине нет.
"Я не считаю это вторжением. Люди сказали, где они хотят жить, но с ими не стали считаться. Было голосование и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Если бы на Украину напали, ее давно бы не было. Проводится особая военная операция", – сказал Иванов.
О России он много пишет и в социальных сетях.
Решение ДМ Иванов в течение двух недель может обжаловать в суде.
"Пока мне не предъявят какие-то официальные решения суда, а не чего-то там еще... Я не являюсь чьим-то крепостным, чьим-то холопом. Когда суд укажет мне, что я должен покинуть Литву, свою родину, тогда я должен буду как-то обсуждать этот вопрос", – сказал Иванов.
Иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве, имеют право на получение выплат и голоса на муниципальных выборах.
"ДМ перед принятием решения о выдаче документа консультируется с ДГБ, с Департаментом полиции, с СОГГ. Проводит и свою оценку", – сказала Гудзинскайте.