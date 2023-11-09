Упразднен вид на жительство в Литве лидера "Единства"

"Единство" было против восстановления независимости Литвы и в 1990 г. штурмовало Верховный совет. Глава этой организации до сих пор жил в Вильнюсе, у него был постоянный вид на жительство.

Однако сейчас Департамент миграции решил упразднить этот документ.

"На том основании, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности и своими действиями поддерживает и распространяет российскую пропаганду, – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте. – Это можно увидеть, в публичном пространстве есть его заявления".

Весной Иванов в интервью LNK утверждал, что войны в Украине нет.

"Я не считаю это вторжением. Люди сказали, где они хотят жить, но с ими не стали считаться. Было голосование и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Если бы на Украину напали, ее давно бы не было. Проводится особая военная операция", – сказал Иванов.

О России он много пишет и в социальных сетях.

Решение ДМ Иванов в течение двух недель может обжаловать в суде.