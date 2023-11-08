Кретинга не устояла перед обильными осадками: пришлось принять болезненное решение

В среду в интервью Delfi Калнюс рассказал, что ситуация сложная и в городе и в районе. Причина тому - сильный дождь.
"Все началось вчера днем, когда после обеда пошел очень интенсивный дождь. За полдня вчера выпала месячная норма осадков. Конечно, это не прошло без последствий, эти последствия ощущают все жители Кретингского района", – сказал мэр.
Во вторник, по его словам, власти старались помочь жителям, у которых были затоплены дворы и подвалы. Ущерб нанесен и автомобилям.
В среду, по словам Калнюса, муниципалитету пришлось принять болезненное решение.
"Сегодня утром в муниципалитете состоялось заседание центра по управлению операциями, было решено открыть трубу Кретингского очистного сооружения и слить не до конца очищенные сточные воды в реку Тенже. Почему было принято такое болезненное для всех решение - ежедневно в очистные сооружения Кретинги поступает от 3000 до 5000 куб. м сточных вод, а вчера за один день поступило 20 000 куб. м. Была нарушена работа всех сооружений.
Сегодня мы совещались как с инспекторами по охране природы, так и с представителями компании, отвечающей за работу очистных сооружений, было принято решение слить часть накопившихся стоков, чтобы не парализовать работу всей системы, поскольку такое большое количество воды вымывает все бактерии из сооружений, тогда 2-3 или даже 4 месяца все стоки неочищенными поступали бы в Тенже", – сказал собеседник.
"Эта ситуация многим покажется недружественной по отношению к природе, но мы приняли решение, которое нанесет природе меньше вреда, чем бездеятельность. Лучше слить несколько тысяч куб. м сейчас, чем потом сливать их 3-4 месяца", – прибавил мэр.
Он заметил, что в среду были заполнены водой все городские трубы, дренажные колодцы.
На вопрос, почему тонет весь город, может, были забиты коллекторы? Калнюс заверил, что виной тому сильный и затяжной дождь. Все оборудование было в порядке, сказал мэр.
"Это интенсивное моментальное большое количество осадков, это значительно увеличило уровень воды в реках. На сегодняшний день уровень поднялся на – 417 см. В реке критическая отметка - 420 см. Причина - интенсивный дождь.
Наши сети работали хорошо, все было в порядке, они очищают все стоки. Но с таким количеством воды никакое оборудование не может справиться", – сказал Калнюс.
Он сказал, что ущерб будут подсчитывать позже, сейчас важнее справиться с ситуацией.