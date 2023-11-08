Грандиозный проект в Друскининкай – на курорте появится свое море

"Морю в Друскининкай быть! Ясное и солнечное небо, +30, песчаные дюны, пальмы, серфингисты на двухметровых волнах, на террасе у бара веселится компания, на лежаках читают книги отдыхающие – это картинка не из поездки.

Это будущее жителей Друскининкай и отдыхающих, море под крышей с бассейном для серфинга, проект которого я вчера обсудил с экспертами компании White Water West: ее глава Энтони Маринаки прилетел из Канады, управляющий бизнесом Сирко Адлер прилетел из Германии, была на встрече и представитель компании в Польше и странах Балтии Анна Войдала", – сказал он.

По словам мэра, этот проект будут осуществлять рядом с комплексом Snow Arena. Появится уникальный водный центр и центр развлечений с бассейнами, оазисами для отдыха, площадками, стенками для скалолазания, пляжем, морем и единственным в Европе бассейном для серфингистов под крышей.