Президент Литвы прокомментировал акцию гражданского неповиновения, организованную Раскявичюсом

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Президент Гитанас Науседа заявил, что по поводу неблагоприятного голосования в Сейме Партия свободы "должна искать ответы в правящей коалиции". Так глава государства отреагировал на акцию гражданского неповиновения, организованную представителем Партии свободы Томасом Витаутасом Раскявичюсом, после того как Сейм отклонил предложение об упразднении нормы закона, запрещающей рассказывать детям о ЛГБТ. Протест политика Г. Науседа назвал шоу.

"Расцениваю это, наверное, так как и хотел сделать господин Раскявичюс – шоу", – сказал Г. Науседа во время своего визита в Паневежис.

"Если господину Раскявичюсу или Партии свободы не нравятся решения, принятые Сеймом, им следует в первую очередь поискать ответы в правящей коалиции, членами которой они до сих пор являются", – заявил журналистам лидер страны.

Во вторник Сейм на стадии внесения не утвердил поправку к закону, которая предлагает упразднить положение, согласно которому информация об однополых отношениях классифицируется как вредоносная для несовершеннолетних.

В конечном итоге было решено отклонить эту инициативу.

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