Парламент Литвы отклонил предложение отказаться от запрета на информирование подростков о гомосексуальных отношениях

За поправки в первом чтении проголосовали 50 депутатов, 56 были против, еще 19 воздержались.
Парламент решил отклонить этот проект.
Правительство Литвы в октябре этого года одобрила поправки к закону о защите несовершеннолетних от негативной публичной информации, предлагалось отказаться от постановления, что "на детей негативно влияет публичная информация, "которая умаляет семейные ценности, поощряет иное понятие семьи, нежели утвержденное в Конституции и Гражданском кодексе".
Поправку предложил Минюст Литвы, чтобы осуществить выполнение вердикта Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ), в соответствии с которым, Литву признали страной, ущемившей свободу слова писателя Неринги Мацате, когда в 2014 г. с прилавков магазинов изъяли ее книгу "Янтарное сердце", в которой описывалась любовь между однополыми людьми.
После того как парламент во вторник отклонил поправку к закону, депутат и председатель Комитета по правам человека Томас-Витаутас Раскявичюс сообщил о проведении акции, во время которой будет жечь литературные произведения, в которых есть информация о представителях ЛГБТ.
"Проведу акцию гражданского неповиновения, буду публично жечь художественные произведения и научные тексты, которые будут запрещены в Литве, поскольку в них пишут о людях ЛГБТ", – сообщил депутат.
Политик заявил, что своим решением парламент игнорирует вердикт ЕСПЧ в деле Мацате против Литвы.