Президенту Литвы пришлось менять планы: почетные гости вместо Вильнюса отправились в Париж

5 октября в Испании Науседа встречался с президентами Украины, Молдовы и премьер-министром Грузии. На этих встречах он выразил поддержку евроинтеграции всех трех стран и пообещал поделиться знаниями и опытом.

Президентская служба указала, что глава Литвы выразил ожидания в связи с тем, что прогресс, который делают эти страны, позволит начать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС в этом году, а Грузия сможет получить статус кандидата. Президент планировал в ноябре обсудить этот вопрос с Мишелем в Вильнюсе.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис сказал Delfi, что встреча Науседы, Мишеля, главы Украины Владимира Зеленского, президента Молдовы Майи Санду и президента Грузии Саломе Зурабишвили должна была состояться в Вильнюсе 9 ноября.

По сведениям Delfi, Мишель и президенты Молдовы и Грузии подтвердили свое участие, визит Зеленского до конца еще не был согласован.

"Эта встреча была перенесена на более поздний срок из-за гуманитарной конференции в Париже", – сказал Delfi Ясюлёнис.