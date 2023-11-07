Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий в колонии переведен в камеру

Белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, находящийся в колонии в Беларуси, переведен в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщил основанный Беляцким правозащитный центр "Весна" со ссылкой на жену правозащитника Наталью Пинчук, выступившую в понедельник, 6 ноября, на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Перевод заключенного в ПКТ - один из видов наказания, человека могут держать там до шести месяцев. Официально в условиях ПКТ можно выходить на получасовую прогулку в день, отовариваться на одну базовую величину (37 белорусских рублей) в месяц и получать одну бандероль в полгода. Находящиеся в ПКТ могут получать письма, однако у политических заключенных переписку блокируют.