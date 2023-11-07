Нетаньяху: прекращение огня невозможно без освобождения заложников

 
bbcrussian.com
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu
ФОТО: Sipa / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News заявил, что прекращение огня в секторе Газа невозможно без освобождения всех израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС, но отметил, что Израиль может разрешить "тактические паузы" в гуманитарных целях.

«Не будет никакого прекращения огня, всеобщего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников, – сказал Нетаньяху. – Что касается тактических пауз, – час здесь, час там. Они у нас и раньше были».

По словам израильского премьера, прекращение огня помешает боевым действиям, которые армия ведет против боевиков ХАМАС.

«Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС, – это военное давление, которое мы оказываем».

Президент США Джо Байден и высшие должностные лица администрации оказывают давление на Израиль, требуя временных гуманитарных пауз в боевых действиях, чтобы в Газу поступало больше помощи.

По данным Белого дома, Байден и Нетаньяху обсуждали этот вопрос в понедельник, однако, по всей видимости, никакого соглашения достигнуто не было, пишет ABC News.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии