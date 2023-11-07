Нетаньяху: прекращение огня невозможно без освобождения заложников

«Не будет никакого прекращения огня, всеобщего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников, – сказал Нетаньяху. – Что касается тактических пауз, – час здесь, час там. Они у нас и раньше были».

По словам израильского премьера, прекращение огня помешает боевым действиям, которые армия ведет против боевиков ХАМАС.

«Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС, – это военное давление, которое мы оказываем».

Президент США Джо Байден и высшие должностные лица администрации оказывают давление на Израиль, требуя временных гуманитарных пауз в боевых действиях, чтобы в Газу поступало больше помощи.