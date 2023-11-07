В Литве корзина самых дешевых продуктов питания подешевела на 3,4%

Сравнивая стоимость средней корзины в торговых центрах страны, первое место в рейтинге сохраняет Maxima, увеличившая ее стоимость на 0,33 евро.

Второе место занимает Lidl, повысивший стоимость на 0,72 евро.

E-Rimi и Rimi, снизившие стоимость корзины на 2,36 и 1,87 евро, занимают третье и четвертое место.

Торговая сеть Norfa, снизившая стоимость корзины на 3,70 евро, поднялась на пятое место, на шестом месте - Barbora.

Последние места в рейтинге занимают торговая сеть Iki (снижение стоимости на 6,67 евро) и ее интернет-магазин LastMile (снижение стоимости 4,28 евро).

Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (LastMile) корзиной составляет 13,88 евро (22,9%), указывает портал Pricer.lt.

Наиболее значительно (на 10% и более) в октябре подорожали 8 товаров из 52 отслеживаемых.

Больше всего подорожали – чай Lipton, томатный сок, яйца, самый дешевый батон, черный шоколад Karūna, вареная колбаса.