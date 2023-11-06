Остановилось сообщение по железной дороге между Вильнюсом и Каунасом

"В понедельник после обеда на железнодорожном участке Вевис-Жасляй произошла техническая поломка инфраструктуры железной дороги. Поэтому меняется движение на маршрутах Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас и Вильнюс-Моцкава-Варшава", – сказано в сообщении.

LTG Link информирует, что движение нарушено из-за повреждения опоры контактной сети.

"Сейчас начался ремонт опоры контактной сети, прилагают максимум усилий для наискорейшего восстановления движения поездов", – сказано в комментарии LTG Link.

По данным компании, пассажиров будут перевозить на специальных автобусах. Надеются, что движение на маршрутах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй и Вильнюс-Моцкава будет восстановлено в течение 3-5 ч., а движение электрических поездов на маршруте Вильнюс-Каунас - до вторника.

Продажи билетов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй, Каунас-Шяуляй будут остановлены до восстановления движения.