Остановилось сообщение по железной дороге между Вильнюсом и Каунасом

"В понедельник после обеда на железнодорожном участке Вевис-Жасляй произошла техническая поломка инфраструктуры железной дороги. Поэтому меняется движение на маршрутах Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас и Вильнюс-Моцкава-Варшава", – сказано в сообщении.
LTG Link информирует, что движение нарушено из-за повреждения опоры контактной сети.
"Сейчас начался ремонт опоры контактной сети, прилагают максимум усилий для наискорейшего восстановления движения поездов", – сказано в комментарии LTG Link.
По данным компании, пассажиров будут перевозить на специальных автобусах. Надеются, что движение на маршрутах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй и Вильнюс-Моцкава будет восстановлено в течение 3-5 ч., а движение электрических поездов на маршруте Вильнюс-Каунас - до вторника.
Продажи билетов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй, Каунас-Шяуляй будут остановлены до восстановления движения.
Тех пассажиров, которые купили билеты заранее, будут перевозить на специальных автобусов.
LTG Link напоминает, что если поезда опаздывают больше чем на 60 минут, пассажиры могут обращаться за компенсациями.