Министр образования Литвы возразил министру экономики: безответственно называть деятельность учителей "вырезанием снежинок"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Jakštas
Gintautas Jakštas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В ответ на критику модели финансирования образования, высказанную министром экономики и инноваций Аушриней Армонайте, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас призывает не сравнивать деятельность учителей с "вырезанием снежинок".

"Сегодня утром от своей коллеги – министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте – я узнал, что в год мы тратим 100 млн евро на "вырезание снежинок". Как раз приближается зимний сезон и с каждым днем ​​становится все темнее, поэтому приглашаю вас поделиться самыми красивыми снежинками. Надеюсь, что за такие инвестиции удается вырезать более красивые, чем моя", – иронично ответил Г. Якштас на своей странице в Facebook.

"А если говорить серьезно, то считаю безответственным называть деятельность учителей "вырезанием снежинок", – подчеркнул министр.

По словам А. Армонайте, в настоящее время в модели финансирования системы оплаты труда учителей еще лежит около "100 млн евро", предназначенных, по ее словам, "на вырезание снежинок" и "классную корзину".

Однако Г. Якштас говорит, что не следует недооценивать такую ​​деятельность учителей, как подготовка к урокам, руководство классами, профессиональное развитие и вклад в школьное сообщество.

"Структура штатной единицы четко регламентирована – напоминаю, что штатная единица учителя состоит из 1 512 часов в год, а структура нагрузки учителя: контактные часы, иначе говоря – уроки (не более 888 часов на штат); время, отведенное на подготовку к урокам, оценку успеваемости учащихся и т. д. (с 355 до 522 часов на штат) ", – рассказал министр образования.

"Время, отведенное на руководство классом (группой) (отводится от 152 до 210 часов в зависимости от количества учащихся); время, выделяемое на профессиональное развитие и деятельность для школьного сообщества (на это время выделяется не менее 102 часов в год)", – написал Г. Якштас.

По его словам, эта деятельность включает в себя участие в различных тренингах, консультирование родителей, сотрудничество с коллективом школы в вопросах обучения учащихся, мероприятия, инициированные администрацией школы по планированию и организации школьной деятельности.

Также, подчеркнул министр, могут быть согласованы дополнительные виды деятельности учителей, например, участие в школьном самоуправлении или организация школьных мероприятий.

На фоне продолжающихся споров о налоге на недвижимость, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в понедельник в социальной сети Facebook поделилась цитатами из правительственной программы, в которых говорится о новой политике налогообложения.

Она отметила, что Кабмин обязался в программе не вносить никаких налоговых изменений без согласования объема государственных обязательств. Кроме того, политик добавила, что "в самом управлении образованием – в системе тарифной оплаты труда учителей за "вырезание снежинок" и в модели финансирования "классной корзины" еще лежат 100 млн евро – тем самым высказав критику относительно нецелесообразного распределения финансов.

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