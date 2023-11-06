Контрабанда на сумму около 900 000 евро. Литовских таможенников заинтересовал зефир из Беларуси

Сотрудники Шальчининкайского КПП проверили грузовой автомобиль, которым управлял гражданин Беларуси . Водитель заявил таможенникам, что не перевозит запрещенные товары. Однако у таможенников, проводивших визуальный осмотр груза, возникли подозрения, что перевозимый товар может быть замаскирован под контрабанду.

После проверки грузовика системой рентгеновского контроля было установлено, что поддоны с зефиром были лишь прикрытием. Остальная часть автомобиля была заставлена ​​коробками с белорусскими сигаретами NZ Gold. Всего - 200 000 пачек сигарет NZ Gold, стоимость которых, включая обязательные налоги, составляет 828 000 евро.