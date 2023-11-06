Одни посещали кладбища вживую, а другие - виртуально:

Представитель "Центра предоставления погребальных услуг" (Laidojimo paslaugų centrаs) Вилма Буденене сказала, что уже с началом карантина к ним поступали просьбы из-за границы о приведении в порядок могил или простом зажжении свечи.

Он прибавил, что по мере приближения Дня поминовения усопших число посетителей регистра увеличивается в несколько десятков раз.

"Раньше информацию о покойных и месте их захоронения можно было найти только в бумажных журналах администраторов кладбищ. Сейчас поиск максимально прост, даже если вы не знаете, на каком именно кладбище похоронен человек – не надо ездить по кладбищам, ходить по аллеям или листать журналы", – сказал Ясюнас.

Эта услуга доступна для всех - как для вильнюсцев, так и для иностранцев. Сейчас не надо долго бродить по кладбищу в поисках той или иной могилы – точные координаты можно найти в реестре вильнюсских кладбищ.

"Иногда бывало непросто найти могилу, обращавшиеся не могли точно указать, где находится могила, не всегда точно указывали имя или фамилию. Кроме того, на старых надгробьях эти данные не всегда можно прочитать. Сейчас нам достаточно найти могилу в регистре, наша работа стала легче", – сказала Буденене.

По ее словам, иногда им доводиться хоронить одиноких людей или тех, у кого в Литве нет близких. В таких случаях родственникам, находящимся за границей, передают точную информацию о месте, где находится могила.

"Карту создавали с помощью дронов. Так были составлены ортофотографические изображения кладбищ, с их помощью расчерчены планы, отдельно сфотографирована каждая могила. Позже в реестр свели данные всех журналов, их связали с могилами. Этот процесс длился четыре года.

"Сейчас могилу близкого можно найти, даже если ты точно не знаешь фамилию. Часто, если на памятнике данные указаны кириллицей, в журналах она на литовском языке, а в системе все сведено к одному", – заметил Ясюнас.