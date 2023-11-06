Эксклюзивное место в Риге: за 7 евро – впечатления на всю жизнь

Журналист обожает кино и старается посещать кинотеатры в разных странах мира, где ему доводиться побывать. Это развлечение стоит недорого. Оно дешевле классических концертов, опер, балета или спортивных состязаний.
Он не раз ходил и в латвийские кинотеатры, знает, что в Риге есть кинотеатр-"близнец" вильнюсского "Вингиса".
Но на этот раз он посетил самый интересный и старый кинотеатр не только во всей Латвии, но и во всех странах Балтии, кроме того, это один из старейших кинотеатров в мире.
Кино начинает свою историю в 1891 году благодаря американцу Томасу Эдисону и братьям Люмьер.
Самый старый действующий кинотеатр в мире находится в Дании (1907 г.) в городе Корсёр - Korsor Biograf Teater.
В Риге действует кинотеатр, открытый в 1923 году как Kino Rīga, а с 2011 г. его переименовали в Spledid Palace. Это легенда! Это гордость стран Балтии в сфере кино.
Spledid Palace как раз празднует свое столетие. Над входом висит цифра 100. Вход в помещение впечатляет, напоминает вход во дворец.
Внутри - старинная касса. Очереди нет, потому что многие покупают билеты по интернету. Иностранцам сделать это непросто, поскольку репертуар дается только на латышском.
В кинотеатре два зала - малый и большой. Просто так зайти в зал о осмотреть, не покупая билет на сеанс, не получится.
Журналист ходил на фильм "Жанна Дюбарри". Кассир предупредила, что фильм показывают на языке оригинала с латвийскими или русскими титрами.
Вид зала лишил дара речи. Такой красоты журналист не ожидал. Кинотеатр напоминает величественные театры мировой величины, Венскую оперу – ну, может, как он пишет, он перестарался со сравнениями, но вид впечатляет. Зал красивый и величественный. Восхищает тот факт, что все удалось сохранить до наших дней. В такой кинотеатр хочется прийти нарядным. Приходить в джинсах и майке кажется неприличным.
Здесь сверкает позолота, люстры, как во дворце. Может, только стулья старые и не очень удобные.
В кинотеатре есть бар-кафе, но там не очень интересно. Дают вино, шампанское, пиво, лимонад. Поп-корн не продают. Но, наверное, это хорошо, в таком кинотеатре он не к месту. Зато есть чипсы, разные закуски. Надо же что-то продавать.
Удивили цены. Для пенсионеров и школьников, беженцев из Украины – 4,50 евро, студентов - 5,50, в рабочие дни до 17 ч. простой билет для взрослого стоит 6,50 евро, а с 17 ч. - 7,30 евро.
Самые дорогие билеты – 8 евро - в выходные дни.
Не упустите возможность сходить в тот кинотеатр, впечатления будут на всю жизнь.