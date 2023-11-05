В Латвии растет подпольное производство сигарет: нелегальные фабрики работают уже много лет

Быстрый рост в основном обеспечивают несколько подпольных заводов на территории Латвии, некоторые из которых работают уже много лет. И хотя в Латвии нет легально действующих табачных фабрик, подпольные производства регулярно поставляют контрафактную продукцию в другие страны ЕС, чаще всего — в Литву и Эстонию.

По оценкам экспертов, из-за подпольных табачных фабрик Латвия ежегодно теряет не менее 12 миллионов евро налоговых поступлений. При этом следует учесть, что эти на этих производствах не ведется контроль качества и стандартов безопасности продукции, следовательно, потребители, покупая такие сигареты, серьезно рискуют своим здоровьем.

В этом году из-за подпольных табачных фабрик и контрабанды госбюджет Латвии может не досчитаться 45 миллионов евро. Несмотря на строгие ограничения, действующие на границе, больше всего контрабандных сигарет по-прежнему ввозится из Беларуси — их доля достигает 75,5%.