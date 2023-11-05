Владелица пекарни в Радвилишкес: химию не используем, стремимся к простоте, традициям

Татьяна смеется, что даже сейчас иногда думает и не может поверить, как она осмелилась принять такое решение.

"Моя специальность – техник-строитель, но готовить я начала еще во втором классе. Мне это очень нравилось, и друзья радовались, когда дома были праздники, говорили, что очень вкусно. У меня никогда не было мысли, что я буду работать с продуктами питания, я работала инженером по технике безопасности, но мне всегда хотелось иметь такую маленькую семейную пекарню или кафе. Я готовилась себя к этому три года, чтобы принять решение, и когда увидела, что это здание реновируют, подумала, что это будет очень хорошее место", — говорит она.

"Добро пожаловать в чайную-пекарню", — говорит нам Татьяна, встречая нас в Радвилишкисе, и тут же добавляет, что здесь можно приобрести не только аккуратно разложенные на полках торты и печенье или десерты, но и обед дня.

"Мне казалось, что появился какой-то ангел-хранитель, который помог мне. Понемногу начала "въезжать". Научилась в Интернете печь торты, ездила на тренинги", - признается она.

Хозяйка говорит, что до сих пор арендует эти помещения, но, по ее словам, аренда помещений в Радвилишкис безумно дорогая. "Я думаю, что ни в Шяуляй, ни в Каунасе столько не платят. Только аренда мне стоит 1000 евро в месяц. Здесь нет предложений. Чтобы привлечь больше людей, мы начали готовить ежедневные обеды", — говорит она и уверяет, что всего сегодня здесь работают 5 сотрудников. Татьяна рассказывает, что теперь сама у плиты не стоит, хотя раньше было, когда она работала до 2-3 часов ночи.

"Когда я поняла, что здоровье уже не позволяет, наняла больше людей. Сначала я все делала сама", — вспоминает она.

Мы с Татьяной разговариваем в ее чайной-пекарне в обеденный перерыв в будний день. Хотя столиков здесь не так много, на момент нашего разговора все они были заняты.