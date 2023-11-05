В Литве за год в результате пожаров погибло 72 человека

"О том, что основной причиной гибели людей на пожарах является безответственность людей, свидетельствует и тот факт, что из 72 случаев гибели людей на пожарах только в четырех домах были установлены датчики дыма, – цитируется А. Гуджяускас в пресс-релиз ДПОС. – К сожалению, у нас нет данных о том, были ли они исправны и работали. В настоящее время только у 59% населения страны в домах установлены действующие автономные датчики дыма. Поэтому мы просим жителей приобрести и установить их не только в своих домах, но и купить их одиноким людям, тем, кто не в силах позаботиться о себе, или пожилым родственникам и соседям".