Вильнюсцы удивлены: 1 ноября в Старом городе появилась рождественская елка

Елка появилась на ул. Шв. Йоно. Это необычное место, прежде здесь никакие елки не украшали.

Вильнюсцы стали гадать – может, это Вильнюсский университет готовится к Рождеству? А, может, другие какие-то находящиеся рядом учреждения? А, может, муниципалитет решил украсить улицу? Или находящееся рядом посольство Польши?

Но на деле все проще – проходят съемки. Не говорят, что именно снимают – фильм или рекламу. После съемок елку уберут.