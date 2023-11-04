Нерадостные новости для любителей кофе и сладостей: таких цен давно уже не было

На булочки и пирожные пекарня Boka ежемесячно расходует минимум 300 кг сахара.
"Сахар является составляющей многих наших товаров. Его нелегко заменить, вот и используем", – сказал глава пекарни Мартинас Вилджюнас.
Цена на сахар отличается непостоянством - один месяц растет, другой - снижается.
"Если разница до 10% мы не перебрасываем бремя на плечи покупателей, списываем как свои расходы. Если подорожание больше, тогда надо что-то думать. Если 15-20% – тогда это значительно скажется на нашей продукции", – сказал Вилджюнас.
Дороже чем сейчас сахар был лишь 12 лет назад.
"Если урожай был меньше, чем спрос на сахар, значит цены вырастут. Мы уже сейчас видим, что цены значительно подскочили", – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
По его словам, за год сахар подорожал на треть, покупатели это почувствовали. Килограмм сахара в магазине стоит от 1,20 евро, но заменять его медом литовцы не спешат.
"Сейчас сахар дешевеет. Дешевеет где-то на 5%, а потребление выросло на 3%. Литовцы не перестали покупать сахар", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.
"Сахар все еще пользуется популярностью. Его используют в выпечке, кулинарии и т.п., поэтому продажи и спрос на него достаточно равномерные", – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.
"Пока не видно снижения цен, если смотреть на перспективу ближайших месяцев. Придется, видно, ждать следующего года", – сказал Повилаускас.
Дорожают и другие сладости. Какао-бобы такими дорогими были только 44 года назад. Шоколад в Литве значительно подорожал. За год - на 1/5, такого роста цен в других странах ЕС не было.
Неважные новости и для любителей кофе. Кофе дешевеет на бирже, но не для покупателей.
"Сама экономическая ситуация, когда отношение доллара к евро меняется – это значительно влияет на цену кофе, потому что кофе покупают за доллары", – сказала глава Kavos draugas Ивета Леготе.
Эксперты прогнозируют, что кофе подешевеет только в середине следующего года.