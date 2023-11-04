Нерадостные новости для любителей кофе и сладостей: таких цен давно уже не было

На булочки и пирожные пекарня Boka ежемесячно расходует минимум 300 кг сахара.

"Сахар является составляющей многих наших товаров. Его нелегко заменить, вот и используем", – сказал глава пекарни Мартинас Вилджюнас.

Цена на сахар отличается непостоянством - один месяц растет, другой - снижается.

"Если разница до 10% мы не перебрасываем бремя на плечи покупателей, списываем как свои расходы. Если подорожание больше, тогда надо что-то думать. Если 15-20% – тогда это значительно скажется на нашей продукции", – сказал Вилджюнас.

Дороже чем сейчас сахар был лишь 12 лет назад.

"Если урожай был меньше, чем спрос на сахар, значит цены вырастут. Мы уже сейчас видим, что цены значительно подскочили", – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

По его словам, за год сахар подорожал на треть, покупатели это почувствовали. Килограмм сахара в магазине стоит от 1,20 евро, но заменять его медом литовцы не спешат.