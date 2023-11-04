В Беларуси – несколько задержанных литовцев: МИД просит не рисковать

"Сейчас у нас есть информация о нескольких гражданах ЛР задержанных или/и отбывающих наказание в Беларуси. Белорусские ведомства не всегда сразу информируют о задержании литовских граждан", – сказано в ответе МИД Delfi.
МИД напоминает, что в этом году жителей Литвы уже трижды информировали об интенсивных враждебных и провокационных действия белорусских служб в отношении граждан ЛР, которые живут или временно въезжают на территорию Беларуси, а также о том, что задержание граждан ЛР может быть нелегальным.
"Еще раз напоминаем о действующей рекомендации - жителям Литвы настоятельно не рекомендуют ездить в Беларусь, а тех, кто там находится, просим немедленно вернуться", – указал МИД.
По данным министерства, Беларусь не считается государством, которое признает главенство законов, в нем нет объективной системы судов, поэтому сложно надеяться на справедливое и независимое расследование и судебное разбирательство.
Минувшим летом Департамент госбезопасности Литвы предупреждал граждан, что в соседней стране разведка действует особенно агрессивно. По данным ДГБ, они вербуют всех подряд, проверяют телефоны и компьютеры, используют для шантажа найденную в них информацию.
ДГБ отметил, что были случаи, когда в отношении граждан Литвы применяли шантаж и давление, говорили, что запрет на въезд в Беларусь для них отменят, если они будут сотрудничать с белорусской разведкой.
По данным Главы Службы охраны госграницы Литвы Рустама Любаева, в первые 6 месяцев этого года в Беларусь ездили 230 000 граждан Литвы (около 52 000 человек в месяц).