Задержаны подозреваемые в торговле людьми иностранцы

25 октября был задержан гражданин Колумбии (1984 г.р.) и гражданка Венесуэлы (1986 г.р.). Немногим раньше были задержаны две гражданки Венесуэлы (2000 и 1993 г.р.), которые были вовлечены в этот нелегальный бизнес.

У гражданок Венесуэлы забрали документы, личные вещи, их держали в квартире на проспекте Саванорю в Каунасе и заставляли предоставлять сексуальные услуги.

В ходе расследования были задержаны еще две жертвы - гражданки Колумбии (1998 и 1997 г.р.). Обыски проводились не только в Каунасе, но и в Кедайняй.