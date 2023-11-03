После посещения парка ужасов молодая женщина попала в приемное отделение больницы

 
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Eglė Jakštytė
Eglė Jakštytė
ФОТО: Instagram
Не для всех минувший Хэллоуин был веселым праздником. Исполнительница Эгле Якштайте побывала в парке ужасов в Аникщай и пережила неприятности. Молодая женщина серьезно пострадала, ей потребовалась помощь врачей.

Якштите поделилась своим опытом и фотографиями в социальной сети. .

"Посещение парка ужасов в Аникщяй началось так, а закончилось вот так. Одним словом, всех с Хэллоуином", – написала Якштите.

Позже она поблагодарила всех за сочувствие и сказала, что чувствует себя хорошо.

"Вчера после инцидента я ездила в приемное отделение, очень была рада, что рана неглубокая, зашивать не пришлось. Конечно, макияж по случаю Хэллоуина уже не требовался, украсила себя естественным способом. Сегодня я чувствую себя хорошо, настроение хорошее. Желаю всем безопасных поездок на могилы близких", – писала Якштите.

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