Сквернялис: если у правящих есть большинство, им не нужно одобрение налоговой реформы оппозицией

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что если правящие утверждают, что у них есть большинство в парламенте, то им для налоговой реформы поддержка оппозиции не нужна. Он также удивлен, почему в программу коалиции включены вопросы, связанные с введением новых налогов, если это противоречит политической философии малых партнеров – либеральных партий.

"Если сегодня они констатируют, что у них есть большинство, то одобрение оппозиции не нужно. Формально их 73 или 74 человека. (...) Естественно, если давать обязательства, предполагая, что обе эти партии (Партия свободы и Движения) являются либеральными партиями, то философия либерализма по существу выступает против введения новых налогов и их повышения. Как тогда ты вносишь в программу вещи, где политическая философия партнеров по коалиции совершенно разная", - в пятницу сказал С. Сквернялис.

"Но, возможно, руководство Союза Отечества найдет какие-то рычаги воздействия и сможет заломить руки малым партнерам по коалиции, и решения будут приняты", - размышлял он.
Однако политик признал, что отказ от принятия налоговой реформы приведет к "большим финансовым проблемам", решать которые придется другим правящим.

"Если этого не произойдет, это будет огромная финансовая беда, и ее придется решать следующему Правительству", - сказал экс-премьер.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии