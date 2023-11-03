Сквернялис: если у правящих есть большинство, им не нужно одобрение налоговой реформы оппозицией

"Если сегодня они констатируют, что у них есть большинство, то одобрение оппозиции не нужно. Формально их 73 или 74 человека. (...) Естественно, если давать обязательства, предполагая, что обе эти партии (Партия свободы и Движения) являются либеральными партиями, то философия либерализма по существу выступает против введения новых налогов и их повышения. Как тогда ты вносишь в программу вещи, где политическая философия партнеров по коалиции совершенно разная", - в пятницу сказал С. Сквернялис.