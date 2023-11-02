На Мадейре утонула учительница из Мариямполе

По данным издания, в Мариямполе ходят слухи, что погибшая - учитель математики из их города, которая отдыхала на Мадейре со своим мужем, тоже педагогом. Источники издания подтвердили эту информацию.

"Они отправились на Мадейру 28 октября, должны были вернуться 4 ноября. По неподтвержденным данным, пара получила поездку в подарок на юбилей свадьбы. Пара радовалась такой возможности - отметить юбилей в красивом месте", – пишет Suvalkietis.lt.

Delfi напоминает, что 29 октября сообщалось, что на Мадейре (Португалия) утонула 63-летняя гражданка Литвы.Ее тело нашли с вертолета ВВС Португалии. Сообщается, что женщина с мужем делали селфи, когда волна унесла их в море. Мужчине удалось спастись.