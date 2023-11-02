Битва за Авдеевку: в чем смысл крупного российского наступления на пригород Донецка

У любого укрепрайона есть уязвимые места. В случае с Авдеевкой это относительно растянутые и менее укрепленные по сравнению с фронтальным выступом фланги с юга и севера. Именно на них и нацелилось российское командование при подготовке нынешней наступательной операции. Его планы очевидны — ударами с севера и юга попытаться взять в кольцо украинские войска и под угрозой окружения вынудить их отступить.

"Такой артподготовки я за всю войну не видел"

Все предыдущие попытки россиян ликвидировать этот опасный выступ, которые предпринимались еще до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, заканчивались неудачей.

ВСУ выстроили вокруг и в самой Авдеевке мощные бетонные укрепления и укрытия, прорыли десятки километров траншей и держат там довольно крупную группировку войск. Открытая местность вокруг города заминирована и хорошо простреливается.

Это территория, оставшаяся под контролем Украины в ходе боев с российскими прокси-войсками в 2014 году. Она вклинивается в российские оборонительные порядки, служит плацдармом, оттягивает на себя крупные силы и угрожает логистическим маршрутам в районе Донецка.

Российские войска начали наступление на Авдеевку широким фронтом 10 октября. Атаки на город пошли одновременно с нескольких направлений с массированным применением авиации, артиллерии и бронетехники.

"Такой артподготовки я за всю войну не видел. Летело все: авиация, грады, смерчи, солнцепеки… Про ствольную я молчу, ПТУРы и минометы не рассматриваю, На нуле начался ад. Даже меня оглушило, — писал в Telegram российский военный "Вожак Z". — Мы давим, на всех направлениях, очень крепко давим. По отрывочным сведениям, результат есть на некоторых участках".

Следующие несколько дней "Вожак Z" писал о тяжелых боях, успехах и небольшом продвижении. На седьмой день интонации изменились.

"Ну, все, мы уперлись. Двигаться дальше не можем, сразу кроют из всего подряд. Занятые позиции забрасывают кассетами, минами, бьют дронами.

По прежнему проблемы с контрбатарейной борьбой. Парни на передке сидят по щелям, там головы не поднять в прямом смысле. Ураганы, Солнцепеки… Где вы?