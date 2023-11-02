Командующий ВСУ Залужный: война в Украине стала позиционной

Несмотря на то, что украинские силы уничтожили много российской авиации и средств ПВО , Россия продолжает сохранять существенное превосходство в авиации, что затрудняет украинское наступление, а ее средства ПВО по-прежнему угрожают украинским самолетам. При этом большую часть работы по разведке и нанесению ударов теперь берут на себя российские беспилотники.

Для любой крупной наземной операции необходимо господство в небе, напоминает он, а у Украины на начало войны было всего 120 боевых самолетов, из которых лишь треть — исправных.

По словам Валерия Залужного, потребность в обычных вооружениях, таких как ракеты и снаряды, по-прежнему сохраняется, но чтобы закончить такого рода войну, украинским вооруженным силам необходимы ключевые военные возможности и технологии, и в первую очередь авиация.

Украина не только остановила российское наступление, но и уже освободила значительную часть своей территории. Однако война теперь переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную войну на истощение, что играет лишь на руку России, позволяя ей восстановить свой военный потенциал и вновь угрожать самому существованию Украины. О том, как выйти из сложившейся ситуации, генерал пишет в статье (доступ платный) , опубликованной в журнале Economist.

В качестве третьего приоритета Залужный называет контрбатарейную борьбу, то есть борьбу с вражеской артиллерией. Он напоминает, что выполнение боевых задач порой на 80% зависит от успешной работы артиллерии и ракет и что поначалу, когда Украина только стала получать западные ракетные и артиллерийские установки, она весьма успешно выявляла и подавляла российскую артиллерию.

За последнее десятилетие Россия модернизировала свои средства РЭБ, и хотя Украина многое сделала для развития собственных технологий РЭБ и электронной защиты своих дронов, ей по-прежнему необходим доступ к современным западным технологиям и создание линий по производству оборудования для электронной борьбы как в самой Украине, так и за ее пределами.

Радиоэлектронная борьба И это, как отмечает Залужный, напоминает о втором приоритете для Украины — средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), потому что они остаются залогом победы в войне беспилотников.

Ответом, считает Залужный, тоже должны стать беспилотники. Украина должна использовать отвлекающие и атакующие дроны, чтобы перегрузить российскую систему ПВО и одновременно помешать российским беспилотникам вести разведку и наносить удары.

Однако по мере улучшения российских средств РЭБ, эффективность ракет и снарядов со спутниковым наведением заметно снизилась, в то время как Россия стала активнее применять разведывательные дроны и производить больше снарядов, наводящихся на цель корректировщиками на местах.

Несмотря на пренебрежительное отношение некоторых аналитиков, мы не может преуменьшать эффективность российского вооружения и разведки, напоминает Залужный.

И если до сих пор с Россией можно было сражаться на равных благодаря не количеству, а качеству оружия, то в будущем ситуация может измениться. Поэтому, пишет генерал, нам нужно улучшать точность наших боеприпасов, использовать дроны-камикадзе, и нам нужны поставки западных средств разведки, помогающих лучше выявлять вражескую артиллерию.

Преодоление минных заграждений