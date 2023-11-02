В Варенском районе пропала ушедшая за грибами женщина

По словам полиции, брат пропавшей Вилмы Гилене (1967 г.р.) сообщил, что она ушла за грибами в деревне Бингеляй, на 98-м км дороги Вильнюс-Варена-Гродно. Женщина была в черно-красном жилете, джинсах, спортивных ботинках.
В последний раз ее видели 30 октября, около 20 ч. на дороге A4, между Перлоей и Меркине.
Полиция просит людей, проезжавших по этой дороге 30 октября в период с 19 до 21 ч., у которых установлены видеорегистраторы, просмотреть видео и поделиться важной для следствия информацией со следователем Гедрюсом Раулушайтисом по номеру +370 615 58741 или с сыном пропавшей Томасом Батайтисом +370 626 89894.
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