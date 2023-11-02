После новой реформы в сфере образования школы столкнулись с проблемой

Директор гимназии "Атжалинас" Кедайняйского района Гинтарас Петрулис сказал, что учебников не хватает и, наверное, не будет хватать в будущем. Правда, речь идет о бумажных, электронные версии есть и у учителей, и у детей.
"Всем известно, что новый учебный год начался без новых учебников. Но на деньги программы школ тысячелетия мы купили все учебники Eduka и пользуемся ими в интернете. Мы купили новые бумажные учебники по английскому, а остальные – следим за ситуацией, смотрим, что можно купить. На деньги министерства мы можем купить только учебники, изданные в 2023 г, но денег выделено немного – около 14 000 евро, поэтому обновить все учебники невозможно", – сказал Петрулис, заметив, что школа будет использовать старые учебники, новые будет покупать только по тем предметам, по которым программа сильно изменилась.
Та же ситуация и в Кедайняйской гимназии "Швесос".
"У всех учителей и детей есть электронные учебники Eduka. Есть бумажные учебники по географии для 9 класса, 11 классу за выделенные деньги пока ничего не можем купить, поскольку в списке есть лишь один учебник по истории. Для младших классов учебники есть, хуже с учебниками для старших классов, их нет, мы их ждем. Мы хотим сравнить учебники разных издательств, чтобы не покупать кота в мешке", – сказала директор гимназии Виолета Люткене.
Директор Дотнувской основной школы Римантас Урбонавичюс сказал, что нехватка учебников - не самая большая проблема.
"Тут проблемы нет. Все построено на договоренности – ведь министерство сказало, что можно использовать старые. Ведь математика остается математикой, грамматика литовского остается неизменной, что-то меняется в истории и географии. Но учитель сам может собрать 30% материала из разных источников", – сказал директор.
Он сказал, что хуже не отсутствие учебников, а нехватка учителей.
"Учителей не хватает, чтобы найти кого-то много усилий надо приложить. Находим пожилых, вот пришли два математика, обеим больше 70 лет, ушла с работы учитель этики, нужна новая. Учителей не хватает, но что делать? Не скажешь ведь родителям и детям, знаете, нет учителя, уроков не будет. Выкручиваемся, как можем", – сказал директор и заметил, что министерство могло бы покупать меньше компьютеров, а вместо этого поднять зарплаты для учителей.
С ним согласен и директор гимназии в Шете Миндаугас Данилявичюс. По его словам, ежегодно поиск учителей - серьезный вызов. По словам Данилявичюса, хорошему учителю учебники не очень-то и нужны.