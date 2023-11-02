Глава мебельной компании в регионе: появление Ikea заставило искать нестандартные решения

Йонас раньше работал учителем рисования в школе, потом – занимался обработкой камней, затем один знакомый предложил ему проектировать мебель.

"Я попробовал и в течение нескольких лет мы доросли до компании", – сказал он, заметив, что речь идет о семейном бизнесе.

Сначала компания производила нестандартную мебель, потом занялась производством стандартной мебели.

"Мы были в другом сегменте, но число заказов стало уменьшаться, когда открылась Ikea", – сказал он и заметил, что после этого компания вернулась к нестандартным решениям.

Сейчас компания больше заказом получает от кафе, ресторанов, гостиниц, но есть и небольшая часть частных клиентов.

"Это в основном местные люди из Шяуляй и Радвилишкиса", – сказал Йонас.

На сегодняшний день компания работает на местном, литовском рынке, заказы за границу идут через субподрядчиков. Их продукция идет в Швейцарию, Норвегию, Данию и Швецию.

"Мы и сами ищем заказчиков, но этим особенно некому заниматься, не хватает людей", – сказал Йонас.