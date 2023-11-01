Водителей в Литве ждут перемены: новые правила и знаки на дорогах

С 1 ноября по 31 марта допустимая скорость на магистралях снижается до 110 км/ч. На других асфальтированных дорогах скорость остается 90 км/ч. На других дорогах – 70 км/ч.

С 1 ноября официально начинается сезон зимних шин. Правда, у водителей еще есть 10 дней на смену шин. С 10 ноября по 31 марта транспортные средства на зимних шинах использовать запрещено. Шипованая резина может использоваться с 1 ноября по 10 апреля.

Мопеды, мотоциклы, квадроциклы на летней резине нельзя использовать с декабря по февраль, а также в ноябре и марте, если хотя бы часть дороги заснежена или покрыта льдом.

С 1 ноября вступают в силу и принятые поправки к Правилам дорожного движения в связи с изменением знаков. С этого дня не действуют знаки Nr. 706 – Телефон и Nr. 725 – Достопримечательность.

С этого дня вступает в силу новый знак – Nr. 152 – Всадники.

Вступают в силу уточнения к некоторым знакам.