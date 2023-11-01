Погода будет приятной только один день, потом снова ожидается дождь и ветер

Больше всего вероятность прояснений на юго-западе. Во многих районах пройдут дожди, но небольшие или ожидается морось, на юге без осадков. Будет дуть сильный ветер. У моря с утра скорость ветра составит 15–17 м/с, после обеда ветер успокоится. В первой половине дня будет 7–11 градусов тепла.

В четверг ночью усилится антициклон. Облачность снизится, ожидаются прояснения. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6, на Куршской косе 7–8 градусов тепла. 2 ноября днем погода будет неплохой. Только утром местами ожидается туман. Позже будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до 8–13 градусов.