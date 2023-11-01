Жители социального жилья сводят соседей с ума

В начале октября в редакцию Kas vyksta Kaune обратился житель ул. Гричюпё, который не знает как бороться с соседями.
"Над нами муниципалитет поселил цыган. Они уже год пьют и шумят. Мы вызываем полицию, им дают штраф 300 евро, который они не платят. Мы обращались в муниципалитет, но они ничего не могут сделать, говорят, что мы должны обращаться в суд. Служба по правам детей тоже почему-то у такой вечно пьяной матери детей не забирает. Видимо, есть там кто-то непьющий. Мы уже не знаем, к кому обращаться, как повлиять на муниципалитет, поскольку, похоже, никто ничего не хочет делать…" – жаловался каунасец.
Мужчина сказал, что жильцы не только шумят, но и угрожают соседям.
"Угрожают, что сделают так, что нам будет невесело, видимо, имеется в виду насилие. Страшно выйти в подъезд… Это большая проблема. Наказать невозможно, это административное правонарушение. Штрафы получают, но не платят. И не выселяются, чувствуют свою неуязвимость. На замечания полиции и жителей не реагируют. Делают свое", – писал мужчина.
Все это длится уже год, но реакции муниципалитета никакой.
Представитель ГКП Каунасского округа сказал Kas vyksta Kaune, что с начала этого года по 10 октября в вышеупомянутой квартире на ул. Гричюпё зафиксировано 27 нарушений, из них 16 - нарушение общественного порядка.
В последний раз, 7 октября, полицию вызвали социальные работники, которые просили выяснить, пьян ли взрослый.
Представитель Каунасского муниципалитета Юргита Василяускене сказала, что им ситуация известна, семью с минувшего лета пытаются выселить, готовят иск на выселение.