Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси снова признан лучшим футболистом года по версии журнала France Football.

Это уже его восьмой "Золотой мяч". В этот раз футболист удостоился награды за вклад в победу своей сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре в прошлом году. Тогда он был признан лучшим игроком турнира.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в парижском театре "Шатле".

Свой приз он посвятил близким, а также легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который умер 3 года назад.

В предыдущий раз он был признан лучшим игроком мира по версии France Football в 2021 году.

В тройке основных претендентов на приз были также Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").