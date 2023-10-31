Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

 
Euronews
ФОТО: AFP / Scanpix

Лучшим футболистом мира 2023 года по версии журнала France Football признан игрок сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси снова признан лучшим футболистом года по версии журнала France Football.

Это уже его восьмой "Золотой мяч". В этот раз футболист удостоился награды за вклад в победу своей сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре в прошлом году. Тогда он был признан лучшим игроком турнира.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в парижском театре "Шатле".

Свой приз он посвятил близким, а также легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который умер 3 года назад.

В предыдущий раз он был признан лучшим игроком мира по версии France Football в 2021 году.

В тройке основных претендентов на приз были также Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Португальский форвард Криштиану Роналду, который пять раз становился обладателем "Золотого мяча", в этот раз не смог составить конкуренцию Месси, даже не попав в список претендентов.

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