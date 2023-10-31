Генштаб ВСУ: россияне безуспешно пытаются атаковать на шести направлениях

 
Deutsche Welle
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
ФОТО: AFP / Scanpix

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В общей сложности российские войска нанесли 7 ракетных и 90 авиационных ударов, совершили 82 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Авиаудары совершены в более чем 30 населенных пунктах Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

"Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника", указывается далее.

Россияне пытались атаковать на шести направлениях, но успеха не имели, сообщил украинский Генштаб. В частности, на Бахмутском направлении они осуществили попытку восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, их три атаки были отражены.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечается в сводке. Кроме того, по этим данным, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

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Deutsche Welle
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