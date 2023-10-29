В России проходит акция в память о жертвах репрессий

 
Deutsche Welle
ФОТО: AFP / Scanpix

Акция "Возвращение имен" проходит в 21 городе. Участники зачитывают имена жертв политрепрессий. ЕС высоко оценил усилия активистов в РФ с целью не допустить переписывания истории.

В Москве акцию запретили, полицейские перегородили Лубянскую площадь и проход к Соловецкому камню. За ограждение пропускают по три-четыре человека. Среди пришедших возложить цветы к Соловецкому камню были сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов и председатель правления общества Ян Рачинский, дипломаты из Евросоюза, в том числе посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф, а также из США и других стран.

Многолетняя традиция мероприятия "Возвращение имен"

С 2007 года каждый год 29 октября у Соловецкого камня люди по очереди в течение всего дня зачитывали имена жертв политических репрессий советского режима. С 2020-го власти начали отказывать в согласовании "Возвращения имен" под предлогом пандемии коронавируса.

В нынешнем году мэрия Москвы вновь запретила "Мемориалу" проводить акцию, сославшись на коронавирусные ограничения.

Заявление Жозепа Борреля

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении отдал дань памяти жертвам политических репрессий в России и высоко оценил заслуги "тех, кто продолжает работу с целью сохранить память о жертвах и предотвратить попытки манипуляций и стирания исторической памяти о политических репрессиях в этой стране".

"На протяжении последних лет мы стали свидетелями беспрецедентного неуважения к правам человека в России. Запрет таких организаций, как "Мемориал", стал невосполнимой потерей для России и остальной Европы", - заявил Боррель, отметив, что Россия также "искажает историю для оправдания агрессии против Украины".

Раскритиковав усиление репрессий властей РФ против оппозиции, активистов, независимых СМИ, журналистов и критических голосов, Боррель призвал незамедлительно освободить всех политзаключенных в РФ, включая Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Ивана Сафронова и Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что властям России придется отвечать за свои действия.

В Вильнюсе акция "Возвращение имен" провели российские активисты. Акция началась в 12:00 в сквере музея оккупации и борьбы за свободу.

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