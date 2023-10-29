В России проходит акция в память о жертвах репрессий

В Москве акцию запретили, полицейские перегородили Лубянскую площадь и проход к Соловецкому камню. За ограждение пропускают по три-четыре человека. Среди пришедших возложить цветы к Соловецкому камню были сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов и председатель правления общества Ян Рачинский, дипломаты из Евросоюза, в том числе посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф, а также из США и других стран.

Многолетняя традиция мероприятия "Возвращение имен"

С 2007 года каждый год 29 октября у Соловецкого камня люди по очереди в течение всего дня зачитывали имена жертв политических репрессий советского режима. С 2020-го власти начали отказывать в согласовании "Возвращения имен" под предлогом пандемии коронавируса.

В нынешнем году мэрия Москвы вновь запретила "Мемориалу" проводить акцию, сославшись на коронавирусные ограничения.

Заявление Жозепа Борреля