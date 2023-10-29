В Вильнюсе пройдет акция в поддержку российских политзаключенных

В 2023 году, в российских тюрьмах сидят политические заключённые, ставшие заложниками путинского режима. "Именно потому, что уровень давления и репрессий в России стремительно растет, а пострадавших за свою позицию становится все больше, Алексей Навальный и другие незаконно осужденные предлагают вернуть этой дате вновь актуальное название "День политического заключенного" и считают этот день международным", - сообщают активисты компании Free Navalny.

Впервые эта важная дата была учреждена в 1974 году в знак борьбы за права политзаключенных, и главным действием в этот день стала однодневная голодовка, которую устраивали как политзаключенные, так и люди на свободе.

В своем коллективном письме Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Вадим Останин, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Илья Яшин объявили об акции 30 октября и призвали всех политзаключенных отказаться от приема пищи в этот день.